Ce choix s'intègre aussi plus largement dans la rivalité technologique de plus en plus grande entre les États-Unis, et son grand compétiteur de demain, la Chine. « Nous pensons qu'il est dans l'intérêt de l'Amérique et du monde démocratique dans son ensemble que les modèles américains de sources ouvertes excellent et réussissent par rapport aux modèles de la Chine et d'ailleurs » explique ainsi Nick Clegg. Il indique par ailleurs que la Chine, et « les autres compétiteurs des États-Unis » travaillent énormément de leur côté pour développer leurs propres modèles IA open source.

Il faut dire que plusieurs informations ces derniers mois ont montré que Llama avait déjà été utilisé de l'autre côté du Pacifique par des institutions en lien avec l'Armée chinoise pour développer des IA à vocations militaires. Et évidemment, dans ce domaine, comme dans d'autres, les États-Unis ne pouvaient rester à la traîne de leur grand rival du XXIᵉ siècle.