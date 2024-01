OpenAI serait-il en train de s'ouvrir au secteur militaire ?

OpenAI est devenu un acteur extrêmement important de l'intelligence artificielle quand il a lancé, il y a un peu plus d'un an, son IA ChatGPT. Depuis, les faits et gestes de la société californienne sont scrutés, tant ils pourraient être à l'origine de changements d'ampleur dans notre monde. Raison pour laquelle une évolution de sa politique d'utilisation interroge.