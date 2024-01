Le Pentagone se met à l'intelligence artificielle. Et la raison va vous étonner !

Le département de la Défense des États-Unis s'est lancé au mois d'octobre dernier dans un nouveau projet de développement d'une IA destinée... à prédire les fluctuations sur le marché des minéraux critiques, tels que les métaux rares. En effet, la production américaine dans le secteur est très loin derrière celle de la Chine à cause de plusieurs facteurs, dont les difficultés à prédire les changements brutaux dans les approvisionnements et à évaluer les prix, facteurs instables qui rendent difficiles la mise en place de nouveaux projets miniers.

Un problème qui ne touche pas l'empire du Milieu, puisque son industrie est fortement subventionnée par Pékin, et peut ainsi encaisser des périodes d'effondrement de la rentabilité, voire de rentabilité négative. Le nouvel outil en question aura pour mission de donner plus de prédictibilité dans le secteur des minerais, et donc de rassurer les investisseurs américains.