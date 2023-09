Les robots prendront-ils la place des soldats ? Les États-Unis veulent une armée autonome d'ici 2 ans

Pour ou contre l'utilisation létale des nouvelles technologies ? Si les réponses sont partagées, de l'autre côté de l'Atlantique, on est semble-t-il de plus en plus pour. La secrétaire de la Défense américaine Kathleen Hicks a ainsi récemment prononcé un discours dans lequel elle présentait « l'initiative Replicator ».

Ce programme va entraîner la production en masse de dizaines de milliers de robots tueurs contrôlés par l'intelligence artificielle. L'objectif du Pentagone est de mettre au point des machines au coût de production assez faible pour remplacer les humains dans les situations les plus périlleuses, et pour être même, si le besoin se faisait sentir, sacrifiées sur le champ de bataille.

Elles devraient équiper toutes les branches de l'armée américaine et pouvoir être déployées sur terre, sur mer ou dans l'air. Avec déjà des ennemis en ligne de mire pour cette nouvelle génération de soldats.