Taïwan a subi un pic de cybermenaces en marge de la visite de l'Américaine Nancy Pelosi

La situation est d'autant plus tendue que APT27 a, le lendemain (le 8 août), poursuivi sa communication et déclaré avoir pris le contrôle de plus de 200 000 appareils connectés à Internet à Taïwan. Le groupe a ajouté que cette action lui permettrait d'exploiter ces réseaux pour potentiellement lancer des attaques encore plus dommageables et destructrices.