L'IA inquiète 1 Français sur 2, mais pourquoi ?

À l'échelle planétaire, la France est, ex aequo avec les États-Unis, le pays où ceux qui pensent que les produits et services boostés à l'intelligence artificielle apportent plus de bénéfices que d'inconvénients sont les moins nombreux, 37 % à peine. Néanmoins, par rapport à décembre 2021, cette proportion a grimpé de 6 points.