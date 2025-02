L'outil GenIAl.intradef est franchement polyvalent. Dans le détail, il offre cinq services distincts. Au menu, on retrouve un agent conversationnel pour l'assistance à la rédaction et la réponse aux questions, un outil de synthèse documentaire, qui résumé les grandes idées d'un document avec un fort aspect de personnalisation, ou encore un système de traduction des documents et messages.