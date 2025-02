Depuis deux ans, on n'entend plus parler que de l'intelligence artificielle, avec l'émergence des grands chatbots comme ChatGPT, Claude, ou encore plus récemment, DeepSeek. Une technologie en constante mutation, et que les analystes s'attendent à voir devenir essentielle pour le quotidien des humains à l'avenir. Alors, afin que nos jeunes générations ne ratent pas ce train, et apprennent à maîtriser l'outil, ils vont bénéficier d'une formation à l'école sur le sujet à l'avenir.