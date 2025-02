Comme le souligne Cyril Malargé, le président-directeur général de Sopra Steria, l'enjeu est triple. « On veut réussir à passer à l'échelle, garantir la souveraineté des données stratégiques, tout en s'appuyant sur les modèles les plus efficaces du marché ». Le dirigeant et cofondateur de Mistral AI, Arthur Mensch, complète en précisant que cette collaboration permettra « aux entreprises et au secteur public de déployer une IA de dernière génération, parfaitement adaptée à leurs besoins et sécurisée ». Pour le moment, nous n'en serons pas plus. Mais Mistral AI continue de tisser sa toile en France.