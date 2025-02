L'intelligence artificielle générative continue sa percée dans les services publics hexagonaux, et France Travail, anciennement Pôle emploi, vient d'officialiser un partenariat stratégique avec Mistral AI, fleuron français en la matière. Au programme : deux solutions d'IA, ChatFT et MatchFT, qui vont optimiser le travail des conseillers et fluidifier les échanges avec les demandeurs d'emploi.