Je me demande si nos politiques sont conscients qu’en France on à des perles comme Mistral car à chacun de leur interview ils ne citent que ChatGPT et autres produits des GAFAM et ils disent qu’on à rien ou ne fait rien en France… Journalistes y compris.

Quelle désolation et quelle ignorance de nos capacités en développements IA de la part de ces personnalités influentes.