Politico et Business Insider vont proposer des résumés d'articles grâce à ChatGPT

ChatGPT pourra donc proposer des résumés d'articles aux lecteurs, y compris ceux protégés derrière un paywall. Pour compléter cette information, le communiqué précise qu'il sera possible d'obtenir des « liens vers les articles complets pour plus de transparence et d'informations ». Cet accord entre OpenAI et Alex Springer ne sera pas exclusif, et le groupe médiatique sera rémunéré en échange de rendre ses contenus rédigés à l'entreprise responsable de ChatGPT.