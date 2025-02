La ministre déléguée chargée de l'Intelligence artificielle et du Numérique, Clara Chappaz, vient d'annoncer ce vendredi la création d'un nouvel institut national qui espère positionner la France parmi les leaders mondiaux de l'IA. L'INESIA, on peut l'appeler ainsi, verra le jour dans le prolongement de la Déclaration de Séoul, signée en mai 2024 par onze pays majeurs. Cette structure assez inédite, présentée à quelques jours du grand sommet de l'IA qui se tiendra à Paris, rassemblera les plus grands acteurs français de l'évaluation et de la sécurité de l'intelligence artificielle.