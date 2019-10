Pour concurrencer AMD, Intel lancerait des Core i5 dotés de 6 cœurs avec hyper-threading

© Alexandru-Bogdan Ghita / Unsplash

AMD et ses Ryzen 5 dans le collimateur

Des nouveaux Core i5 au niveau des Core i7 de huitième génération ?

Repérée initialement par le site spécialisé HotHardware , cette fuite dévoile des tests réalisés pour un nouveau processeur Intel sur une carte-mère H400 (conçue pour les puces desktop Comet Lake-S et basée sur le nouveau socket LGA 1200). Ce processeur, potentiellement un Core i5, arborait 6 cores et 12 threads pour une fréquence de base fixée à 2 GHz et un total de 12 Mo de cache L3 (en plus de 3 Mo de cache L2, note TechRadar).Cette fréquence de base, très basse, serait provisoire. Le processeur testé semble en effet n'être pour l'heure qu'un échantillon technique, dont les fréquences sont par essence vouées à être revues à la hausse ultérieurement. On ignore par ailleurs quelle vitesse ce probable Core i5 de nouvelle génération pourrait atteindre en boost. De cette information dépendra une part importante des performances finales de cette nouvelle puce.Pour le reste, la présence de l'hyper-threading semble indiquer qu'Intel pourrait revenir à la raison en intégrant cette technologie à ses futurs Core i5. L'idée est bien sûr de pouvoir mieux rivaliser face aux processeurs AMD Ryzen de troisième génération . Lancée en juillet dernier, la nouvelle cuvée de Ryzen 5 et 7, notamment, a fait beaucoup de mal au milieu de gamme d'Intel du fait du déploiement généreux de la technologie SMT (ou, l'équivalent de l'hyper-threading chez AMD) sur la majorité des références ZEN 2.En armant ce nouveau Core i5 de 6 core et 12 threads, Intel chasserait alors sur les terres de l'actuel Ryzen 5 3600 , par exemple, qui comporte lui aussi 6 cores et 12 threads cadencés à 3,6 GHz. Seule la différence de cache (12 Mo de L3 sur ce potentiel Core i5 contre 32 Mo chez son rival) permettrait de donner un léger avantage au Ryzen 5 dans certains cas de figure. Quoi qu'il en soit, les lacunes d'Intel seraient en partie comblées.Dans les faits, et sous réserve que ces informations se confirment, Intel pourrait donc lancer un futur Core i5 pratiquement au niveau du Core i7-8700K. Un nivellement vers le haut intéressant et salutaire pour le milieu de gamme des bleus.La mauvaise nouvelle est en revanche à chercher du côté de la bonne vieille (surtout vieille, à vrai dire) gravure en 14 nm++ qu'Intel ne parvient pas à mettre au placard au profit du 10 nm , désormais partiellement déployé sur laptop. Le monde bureau est un peu à la traîne chez Intel... et cela commence à se voir.