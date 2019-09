L'AMD Ryzen 5 3500X surpasse le Core i5-9400F d'Intel dans un bench

Le Ryzen 5 3500X plus performant que le Core i5-9400F

Les outils de benchmark utilisés par les testeurs chinois confirment les spécifications du Ryzen 5 3500X , entrevues sur le site d'un e-commerçant chinois.Le comparatif vidéo entre les processeurs Ryzen 5 3500X et Core i5-9400F n'est désormais plus disponible sur la plateforme chinoise Bilibili. Mais il confirmait les spécifications concernant la puce d'AMD, et ses caractéristiques un peu plus avantageuses par rapport au CPU d'Intel.Après avoir monté le processeur AMD dans un boitier avec une carte mère MSI B450M Mortar, des barrettes DDR4-3000 et une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1660 , les testeurs ont lancé successivement les logiciels de benchmark CPU-Z et Master Lu, l'équivalent chinois de Geekbench.Premier constat : les deux processeurs disposent de 6 cœurs et 6 threads, mais le Ryzen 5 3500X propose une fréquence de base plus élevée (3,6 GHz vs 2,9 GHz) et un cache L3 plus important (32MB vs 9MB). De quoi s'attendre évidemment à des performances accrues.Et de fait, le logiciel CPU-Z a permis d'établir que le Ryzen 5 3500X peut offrir des performances accrues jusqu'à 5,52 % et 8,05 %, en mono et multithread, par rapport au Core i5-9400F. Quant à Master Lu, il établit que le processeur d'AMD est 4,82% plus rapide que celui d'Intel.