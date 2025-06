Les rumeurs autour d'un Ryzen 5 9600X3D ne datent pas d'hier et elles avaient même été à l'origine d'une certaine vague d'espoir à l'arrivée des premiers Ryzen 9000 : et si AMD lançait simultanément les Ryzen 5 et 7 X3D ?

Nous le savons aujourd'hui, ça n'a pas été le cas et, pire encore, les Ryzen 9 X3D ont été commercialisés – en mars dernier – sans qu'aucune information officielle ne nous parvienne de la part d'AMD. Cette fois, il n'y a cependant plus l'ombre d'un doute puisque la confirmation de ce Ryzen 5 9600X3D provient d'une publication d'AMD, en l'occurrence les notes de sortie des derniers pilotes pour Radeon AI PRO R9700, une carte graphique à usage professionnel.

Nous n'en saurons pas plus pour le moment et n'aurons donc pas date de sortie ou de tarification pour un lancement qui pose pas mal de question. En effet, rappelons qu'un Ryzen 5 7600X3D a bien été produit par AMD sur la génération précédente, mais cette puce était réservée à certains marchés et si elle a été vendue aux États-Unis par exemple, elle ne s'est jamais retrouvée sur le marché français ou même, plus largement en Europe.

La question qui se pose aujourd'hui est donc de savoir si AMD envisage le même type de lancement pour ce Ryzen 5 9600X3D et en limtera la commercialisation à des pays d'Amérique du Sud par exemple ? Cela dit, une autre question se pose, celle de la pertinence de ce Ryzen 5 9600X3D : il s'agit clairement d'une puce à vocation ludique, mais alors que plus en plus de jeux nécessitent huit cœurs, on peut se demander si un tel achat est pertinent sur le long terme ?