À chaque nouvelle génération Zen, AMD est parvenu à faire progresser un indicateur qui cristallise les difficultés d'Intel : le nombre d'instructions par cycle, les fameuses IPC, mais cela ne veut pas dire qu'AMD innove tout azimut.

En effet, si on y regarde de plus près, un processeur aussi puissant que le Ryzen 9 9950X conserve le même nombre de cœurs/threads que le Ryzen 9 3950X (16 cœurs/24 threads). C'est même encore un peu plus gênant pour des puces plus populaires – car meilleur marché – comme le Ryzen 5 9600X. Ce dernier compte effectivement 6 cœurs/12 threads comme le Ryzen 5 1600X, et ce, alors que les jeux les plus gourmands tendent à recommander 8 cœurs.

Bien sûr, tout ce qui va suivre ne sont encore que spéculations, AMD n'ayant pas l'habitude de communiquer autant en amont à propos de ses prochaines générations, mais à en croire les informations récupérées par nos confrères de Guru 3D, l'architecture Zen 6 promet de faire évoluer la chose.

Comme pourrait le dire un bon publicitaire, AMD semble effectivement vouloir partir sur « plus de tout » avec Zen 6 et, peut-être, mettre encore un peu plus en difficulté un Intel qui devrait alors proposer son Panther Lake.