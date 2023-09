Les architectures Zen 5 et Zen 6 d'AMD font le plein de fuites

Le youtubeur évoque la feuille de route de la division CPU d'AMD en évoquant les deux prochaines architectures Nirvana (Zen 5) et Morpheus (Zen 6). La première n'est pas prévue avant – au mieux – la première moitié de l'année prochaine et devrait être au cœur des processeurs Ryzen 8000.

On parle ici d'une architecture combinant les processus 3 et 4 nm de TSMC avec, à la clé, une augmentation du nombre d'instructions par seconde (IPC) de l'ordre de 10 à 15 %. La diapositive présentée par Moore's Law is Dead évoque aussi la présence d'un cache de données de 48 Ko et de 6 ALUs.

Ce sigle ne vous parle pas ? Il s'agit d'unités « arithmétiques et logiques » donc chargées de tout ce qui est calcul. Enfin, le document évoque aussi des variantes FP-512 et une « nouvelle option cœurs basse consommation ». AMD aurait aussi en tête un maximum de « 16 cœurs complexes ».