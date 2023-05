Du Zen 5, mais pas davantage de cœurs pour les Ryzen série 8000

Une chose semble en revanche déjà certaine : le nombre de cœurs ne devrait pas progresser avec cette génération. Le document cité par nos confrères établit effectivement très clairement un nombre de cœurs compris entre 6 et 16 selon les modèles… exactement comme sur les Ryzen 7000.

Même chose pour le TDP : on reste sur une enveloppe thermique comprise, selon les modèles, entre 65 et 170 W. Il n'y a aucun changement par rapport aux puces Raphael sur ces deux points. Les CCD et les cœurs CPU vont toutefois évoluer vers les références Eldora et Nirvana.

La question est évidemment de savoir dans quelle mesure le passage à Zen 5 permettra d'améliorer les processeurs Ryzen. Il est encore beaucoup trop tôt pour avoir une quelconque réponse.