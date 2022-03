AMD : un CPU Ryzen 7000 "Raphael" 170 W doté de 16 cœurs Zen 4 ?

Sur le principe, ce n'est pas un problème et on peut imaginer qu'un cœur Zen 4 sera bien plus puissant qu'un cœur Zen 3. En revanche, alors que le Ryzen 9 5950X se contentait d'un TDP de 105 Watts pour ses 16 cœurs, on évoque ici un TDP de 170 Watts tout de même. Zen 4 marquerait-il un palier énergétique pour AMD ?