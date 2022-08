Ryzen 7000 "Raphael" : les specs ont fuité, ce qu'il faut en retenir

Le Ryzen 9 7950X est donc le 16 cœurs/32 threads de la série. Il possède 80 Mo de cache (64 Mo de cache L3 et 16 Mo de cache L2). Il aurait d’impressionnantes fréquences de base/Boost de 4,5 GHz et 5,7 GHz. Pour la comparaison, le Ryzen 9 5950X mouline à 3,4 GHz et 4,9 GHz. Même le Core i9-12900KS et ses 5,5 GHz ferait pâle figure à côté du Ryzen 9 7950X. Rappelons que la fréquence Boost maximale n'est atteinte que par un cœur CPU.