Socket AM5 d'AMD : un LGA de 1 718 broches

Un tel changement est évidemment de nature à protéger un petit peu plus les fameuses broches, lesquelles devraient d'ailleurs être sensiblement plus nombreuses. Alors que l'AM4 se contentait de 1 331 broches, AMD passerait à 1 718 sur l'AM5. Plus anecdotique, cela signifie 18 broches de plus qu'Intel sur le LGA 1700 de son futur Alder Lake-S.