AMD : le stepping B2 des Ryzen n'ouvre finalement pas la voie aux 5950 XT et 5600 XT

Une information que nous avions repris pas plus tard qu'hier, mais qui a finalement été démentie par AMD lui-même au travers d'un message qui a le mérite de préciser clairement les choses.

« Dans le cadre de nos efforts continus pour améliorer nos capacités de production et logistiques, AMD fait progressivement évoluer la série de processeurs de bureau AMD Ryzen 5000 vers une révision "B2" au cours des six prochains mois. Il n'y a aucune nouvelle caractéristique, fonction ou amélioration de performances à attendre de la révision B2 et aucune mise à jour de BIOS n'est nécessaire ».

C'est dit, il n'y a donc strictement rien de nouveau à attendre de cette révision, AMD se focalisant sur son processus de fabrication qui permettra peut-être d'améliorer les disponibilités de ses puces.