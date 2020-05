Miracle ! Le prochain socket d'Intel (LGA1700) serait valable pour plus de deux générations

Alors qu'Intel s'apprête à faire migrer ses nouveaux processeurs de bureau de 10e génération (Comet Lake-S) sur un nouveau socket (LGA1200), forçant ainsi les utilisateurs à changer de nouveau leur carte mère en cas de changement de CPU, on apprend que le fondeur californien serait décidé à ne pas nous refaire le coup la prochaine fois. Le prochain socket d'Intel serait en effet compatible avec au moins trois générations de processeurs successives.

Pour la première fois en plus de 10 ans, Intel pourrait enfin utiliser un socket pour plus de deux générations de ses futurs processeurs de bureau. Si la firme a déjà permis, par le passé, aux utilisateurs de conserver leur ancienne carte mère pour utiliser des CPUs de nouvelle génération (via une mise à jour du bios), la chose n'avait été permise qu'avec parcimonie et pour deux générations d'Intel Core successives au maximum. Quant à son futur socket LGA1700, attendu l'année prochaine avec les puces Alder Lake-S de 12e génération, Intel voudrait changer de politique.