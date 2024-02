Étonnant, les cœurs Zen 5c d'AMD utiliseront un processus plus moderne que les cœurs Zen 5

En revanche, il serait question d'aller plus loin pour les Core Chiplet Dies – unité principale d'un processeur Ryzen – en Zen 5c. On parle effectivement du processus 3 nm du même TSMC. Dans un cas comme dans l'autre, on parle d'une mise en production de masse pour le second trimestre 2024.

Toujours selon les sources de TechPowerUp, un CCD Zen 5c pourrait ainsi se composer de deux CCX de 16 cœurs chacun, soit un total de 32 cœurs avec 1 Mo de cache L2 par cœur et 64 Mo de cache L3 partagé.