AMD : jusqu'à 128 coeurs Zen 4 pour les prochaines les puces EPYC et Threadripper ?!

Comme le rapporte WCCFTech, des bruits de couloir persistants font état depuis quelques semaines d'un nombre de cœurs encore plus important pour le haut de gamme d'AMD sur serveurs et PC hautes performances. On pourrait ainsi trouver des puces EPYC équipées d'un maximum de 128 cœurs et 256 threads. Comme on peut l'apercevoir sur le mock-up ci-dessous, les futures puces Genoa regrouperaient de leur côté 12 modules (CCD) pour un total de 96 cœurs Zen 4.

Comme l'architecture Zen 4 ne permet pas d'accroître le nombre de cœurs par module, le design d'une puce EPYC regroupant 128 cœurs serait encore plus impressionnant : on y trouverait cette fois 16 modules.