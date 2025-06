Tous les usagers n'étant pas concernés par le problème, celui-ci n'est donc pas lié aux processeurs en eux-mêmes et après enquête, il semblerait que le souci est à rattacher à un paramètre de la carte mère, le « Global C-State Control » qui, par défaut, est généralement calé sur « auto », un réglage qui doit normalement l'activer quand c'est nécessaire.

« Normalement », vous vous doutez donc que la chose ne fonctionne pas tout à fait comme et, effectivement, sur certains jeux, le paramétrage ne serait pas effectif lorsque le réglage est sur « auto ». Pour résoudre le stuttering ainsi observé, il suffirait donc de forcer l'activation en passant de « auto » à « activé » dans les options du BIOS de votre carte mère.

Pour faire simple, rappelons que ce « Global C-State Control » est une option qui permet de gérer l'alternance entre l'état performance (P-State) et l'état de veille (C-State) du processeur. Fonctionnant de concert, ces deux états doivent faire tourner le processeur de manière la plus efficace qui soit et vient désactiver les cœurs qui ne sont pas utiles à l'instant T.

Si les soucis ne sont remontés que par des usagers dotés d'un Ryzen X3D, c'est que ce contrôle automatique des P-States/C-States ne fonctionne pas toujours correctement sur les puces dotées du 3D Vertical Cache. Heureusement, le passage à « activé » semble résoudre les problèmes des usagers concernés, mais n'hésitez évidemment pas à nous faire part de votre situation.