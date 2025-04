Sur la plateforme Reddit, des utilisateurs ont donc remonté les problèmes qu'ils ont pu rencontrer avec leur processeur Ryzen 7 9800X3D, premier modèle de la gamme Zen 5 X3D lancé par AMD, à l'automne dernier.

Au total, on dénombre actuellement un peu plus de 100 cas, ce qui, il faut le reconnaître, est finalement assez faible compte tenu du nombre de processeurs Ryzen 7 9800X3D déjà vendus par AMD. « Faible » certes, mais pas anodin et surtout cela fait tristement échos aux soucis rencontrés à sa sortie sur le Ryzen 7 7800X3D lequel était particulièrement sensible aux variations de tension.

Est-ce le même type de problème auquel se trouvent confrontés les Ryzen 7 9800X3D ? Difficile à dire car les témoignages sont très différents. Il est parfois question de panne au bout de plusieurs semaines quand d'autres évoquent à peine une heure de fonctionnement. De plus, alors que certaines puces montrent des traces de brûlure d'autres semblent intacts.

Une chose est en tout cas certaine, les statistiques ne plaident pas en faveur d'un constructeur en particulier : sur les 108 processeurs potentiellement en panne, 86 ont été utilisés sur des cartes mères ASRock, 13 sur des ASUS, 5 sur des MSI et 1 sur une Gigabyte. De plus, le chipset X870 est montré du doigt : 49 cas le concerne quand 7 cas sont sur X670, 36 cas sur B850 et 15 sur B650.