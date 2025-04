CHP1

Je ne suis pas du tout surpris que ce problème soit relié à un problème de BIOS et ce n’est pas un nouveau problème.

Beaucoup de retours avaient pour causes :

Des CPUs mal installés (à l’arrache)

Défaut d’application des pâtes thermiques

Blocs d’alimentation défectueux ou non adaptés à la configuration (alims premiers prix?).

BIOS non mis à jour (par rapport à son CPU) et/ou mal configurés voir même avec des paramètres d’OC hors normes.

Les causes de pannes étaient multiples

Jusqu’à peu, c’était du ressort de la garantie constructeur (avec prise en charge ou pas) et on en faisait pas tout un ramdam pour autant (avec si peu d’unités mises en cause par rapport aux ventes).

Celui qui n’a pas les compétences pour monter son PC correctement devrait s’abstenir et acheter un PC tout monté et configuré. Mais beaucoup pensent qu’ils savent tout car ils on trouvé des vidéos sur Youtube. Ah… Si seulement ça suffisait… je serais médecin, pilote d’avion ou ministre. Et les PC modernes demandent bien plus de compétences qu’auparavant.