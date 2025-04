Il aura donc falluplus de trois mois à Intel pour se rendre compte de la situation et, surtout, pour confirmer l'existence de ce problème. La firme américaine vient effectivement de publier sur ses forums un message attestant du souci.

« Merci de votre patience. Nous avons connaissance de signalements de problèmes de performances dans certains jeux si associées à des processeurs d'anciennes générations. Nous avons étendu notre couverture de plateformes afin d'inclure davantage de configurations dans notre processus de validation, et nous continuons d'étudier des optimisations ».

Le problème baptisé « CPU Overhead » est donc bien reconnu par Intel. De plus, il ne semble pas se limiter à la génération Battlemage puisqu'Intel en parle de manière plus générale pour l'ensemble de la gamme de cartes graphiques ARC, Alchemist comprise donc. En revanche, plus surprenant, Intel ne parle que de « processeurs d'anciennes générations » alors que les témoignages concernent des processeurs d'entrée de gamme, toutes générations confondues.

Se pose aussi la question des solutions apportées par Intel : le commentaire du groupe américaine ne donne guère d'informations sur le type de correctif et, plus important encore, sur les délais avant qu'un tel correctf voit le jour. « Étudier des optimisations » est hélas ce qu'Intel pouvait indiquer de plus vague. Espérons que les choses ne tardent pas trop.