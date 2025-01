De manière on ne peut plus claire, Intel a dit et répété que les cartes Battlemage n'ont pas pour objectif de se battre sur le haut de gamme. L'idée est plutôt d'offrir des produits modernes, mais à petit prix.

La sortie des cartes Arc B580 a confirmé cette ambition avec un prix public conseillé de seulement 249 dollars, pour des performances bien plus qu'honorables. D'après les tests que nous avons réalisés à Clubic, Intel signait même le meilleur rapport performances-prix du marché. Plutôt pas mal pour sa deuxième génération depuis son retour sur le marché des cartes graphiques.

Mieux, Intel faisait en quelque sorte coup double, puisque la B580 signe aussi le meilleur rapport performances-watt du marché, faisant la nique à tous les modèles, qu'ils soient proposés par AMD ou par NVIDIA.