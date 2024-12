Attention cependant, si Intel annonce d'importants gains visuels avec FG et une latence bel et bien réduite avec LL, elle souligne aussi que l'implémentation doit être faite pour chaque jeu afin d'être pleinement fonctionnelle. XeSS 2 dans son ensemble n'est d'ailleurs pas encore très largement soutenu. Pour nos tests, seul F1 24 (nous y reviendrons) était compatible, et Intel n'avance pour l'heure qu'une dizaine de jeux compatibles, et pas forcément les plus gros titres.