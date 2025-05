La B580 n'est pas une mauvaise carte, loin de là même, mais elle ne peut rivaliser avec les nouvelles générations de GeForce et de Radeon sorties lors du premier semestre de l'année 2025.

Des modèles milieu de gamme comme les GeForce RTX 5070 et Radeon RX 9070 ont vite fait de massacrer la B580, mais plus gênant pour Intel, les GeForce RTX 5060 et Radeon RX 9060 XT pointent le bout de leurs transistors et avec de telles cartes, il pourrait bien ne rester aucun avantage à la B580.

La question est donc de savoir si Intel a bien dans l'idée de lancer une B770 – voire une B750 – afin de dynamiser un peu sa génération Battlemage. Bien sûr, Intel ne confirme encore rien à ce sujet, mais la firme se permet des réponses chargées de sous-entendus quand les internautes posent la question.

Comme vous pouvez le voir sur les captures compilées et relayées par nos confrères de VideoCardz : à chaque fois qu'un internaute demande ce qu'il en est de cette B770, Intel répond « restez à l'écoute » et on imagine parfaitement le clin d'œil entendu et le sourire en coin pour accompagner cette réponse.