ARC Battlemage constitue la seconde génération de cartes graphiques conçue par Intel depuis le retour de la marque américaine sur ce secteur. Elle fait suite à ARC Alchemist lancée courant 2022.

Mais alors qu'Intel avait un très ambitieux programme de lancements successifs et rapprochés, ARC Battlemage n'a débarqué qu'en décembre 2024 et encore, il n'était question que d'une seule référence pour un lancement rapidement éclipsé par les annonces – le mois suivant – d'AMD et NVIDIA au CES 2025 de Las Vegas.

Les générations RDNA 4 du premier et Blackwell du second ont alors tiré la couverture à elles ne laissant plus beaucoup d'espace à Intel pour exister. Il est pourtant toujours question d'une nouvelle ARC Battlemage chez Intel qui, après la B580, semble toujours envisager la sortie d'une B770.