Problème, dans la foulée de ce lancement, l'ancien P.-D.G. d'Intel – Pat Gelsinger poussé vers la sortie début décembre – avait indiqué qu'à son avis, « le marché aurait, à l'avenir, moins besoin de cartes graphiques dédiées ».

Une phrase qui, il faut le reconnaître, sonne comme un aveu d'impuissance. Et, il n'a pas fallu beaucoup de temps pour que de nombreuses voix imaginent déjà le retrait pur et simple d'Intel de ce marché. Intel avait certes déjà évoqué les gammes ARC Celestial et ARC Druid, mais un échec d'ARC Battlemage aurait signé l'arrêt de mort de la division. Bon, en premier lieu, les B580 semblent bien se vendre et il est en tout cas bien trop tôt pour parler d'échec.

Mais, plus important, c'est Michelle Johnston Holthaus, P.-D.G. par intérim d'Intel, qui a profité de la keynote organisée en prélude au CES 2025 pour faire le point sur la situation et démentir ces diverses rumeurs : « Nous, à Intel, sommes très impliqués dans le marché des cartes graphiques dédiées et nous poursuivrons nos investissements stratégiques dans ce domaine ». Bien sûr, on peut toujours se dire que ce type de propos n'impliquent pas grand-chose.

Michelle Johnston Holthaus n'allait pas annoncer un retrait avec fracas en plein CES, mais sachant qu'elle a plutôt insisté sur le lancement des cartes B570 et que le positionnement de ces dernières pourrait être très intéressant, gageons qu'Intel a encore une carte à jouer sur ce marché. C'est tout le mal que nous lui souhaitons en tout cas.