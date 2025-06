D'un côté l'ARC PRO B50 avec un maximum de 16 Go de mémoire vidéo GDDR6 pour une bande passante maximale de 224 Go/s et, de l'autre, l'ARC PRO B60. Ce second modèle est doté de 24 Go de GDDR6 également. Cependant, grâce à son bus d'interface 192-bit (contre 128-bit sur l'ARC PRO B50), elle affiche une bande passante totale de 458 Go/s.

Reste que nous étions déçus de ne rien avoir à se mettre sous la dent alors que les modèles d'entrée de gamme d'AMD et NVIDIA arrivent/sont arrivés. Il y a toutefois quelques raisons de se réjouir.