Évidemment, il ne sera pas question de révélation tonitruante ou d'annonce d'une petite révolution dans le monde de la carte graphique. Néanmoins, Tom Petersen a prononcé une petite phrase qui ravira les amateurs d'Intel.

En effet, présent lors du dernier The Full Nerd Podcast, Tom Petersen – Intel Fellow de son titre – a été invité à parler de l'après Battlemage, de Celestial et de Druid. Forcément, il est un peu tôt pour évoquer une technologie qui ne sera pas sur le marché avant au moins plusieurs mois, mais voici ce qu'il a répondu :

« The way I would like to comment is our IP that's kind of called Xe3, which is the one after Xe2, that's pretty much baked, right. And so the software teams have a lot of work to do on Xe3. The hardware teams are of on the next thing, right. That's our cadence, that we need to keep going ».