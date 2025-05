En décembre dernier, Intel a matérialisé la seconde génération de ses solutions graphiques ARC, avec la première carte Battlemage, la B580 Limited Edition. Ce faisant, le groupe américain changeait complètement de style par rapport au lancement de la génération, Alchemist.

Pour cette première génération, Intel avait débuté les hostilités avec les cartes les moins puissantes – ARC A310 et ARC A380 – pour passer directement aux modèles les plus costauds – ARC A750 et ARC A770. Ce n'est que plus tard, presque un an après, que le modèle intermédiaire – ARC A580 – a finalement été distribué par Intel.

Sur la génération Battlemage, la méthode est donc radicalement différente et c'est par l'ARC B580 qu'Intel a débuté sans passer par la case d'hypothétiques ARC B310 ou ARC B380 et sans évoquer non plus de modèles plus musclés.