Cette initiative marque clairement l'ambition d'Intel de se faire une place sur le marché des cartes graphiques professionnelles. Avec 24 Go de VRAM, cette future Battlemage se positionnerait comme une alternative intéressante face aux solutions d'AMD et NVIDIA. Le lancement prévu en 2025 n'est pas anodin. Intel pourra capitaliser sur l'expérience acquise avec ses cartes grand public B570 et B580, tout en peaufinant ses pilotes pour les charges de travail professionnelles.

Intel devra également convaincre les éditeurs de logiciels professionnels d'optimiser leurs applications pour son architecture. La société peut néanmoins s'appuyer sur son expertise dans le domaine de l'intelligence artificielle et du calcul haute performance. L'entreprise devra notamment faire oublier les débuts difficiles de sa première génération Arc en termes de stabilité des pilotes. La concurrence ne restera pas non plus inactive, AMD et NVIDIA disposant déjà d'une solide expérience sur ce segment.