Autrefois un acteur important dans le monde graphique, Intel avait décidé d'abandonner la production de cartes graphiques dédiées après l'échec de son projet Larrabee et son interruption courant 2010.

Il a fallu attendre plus de dix ans pour voir Intel changer à nouveau d'avis et se relancer sur ce domaine ultra-concurrentiel dominé de la tête et des épaules par AMD et NVIDIA. Une tentative que certains voyaient vouée à l'échec, mais qu'Intel a mené à son terme avec le lancement, courant 2022 donc, des cartes graphiques ARC Alchemist et la constitution d'une gamme complète.

Au total, ce sont ainsi six modèles qui ont été mis sur le marché par Intel depuis l'ARC A310 en septembre 2022, jusqu'au duo d'ARC A770 (8 Go et 16 Go) un mois plus tard. Entre ces deux extrêmes, nous avons eu droit aux ARC 380 (juin 2022), ARC A580 (octobre 2023) et ARC A750 (octobre 2022). C'est cette dernière qui nous intéresse aujourd'hui puisqu'Intel vient d'en annoncer la « fin de vie ».