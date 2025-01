La fréquence de fonctionnement reste dans les mêmes eaux, mais on passe tout de même de 2 670 MHz à 2 500 MHz alors que la quantité de mémoire vidéo est amputée de 2 Go : on passe de 12 Go à 10 Go avec, dans tous les cas, de la GDDR6. En revanche, gros changement puisque le bus d’interface mémoire passe à 160-bit (contre 192-bit) pour une bande passante totale plus nettement réduite : il ne faut plus compter que sur 380 Go/s contre 456 Go/s sur la B580.