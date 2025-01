Intel enquête déjà sur le sujet et reconnaît qu’il y a un problème plus ou moins aléatoire selon les jeux. C’est rassurant, car si cela relève d’un simple patch logiciel, une mise à jour des pilotes pourrait suffire à rétablir la situation. Dans le pire des cas, si l’architecture en elle-même était concernée, il faudrait espérer une solution plus complexe, voire de nouvelles versions ultérieures de la carte.

Pour ceux qui possèdent un processeur récent, la B580 reste extrêmement intéressante. Son rapport performances-prix est imbattable, à condition de la trouver au tarif recommandé : la rupture de stock rapide et certains revendeurs gonflant les prix ont un peu terni son lancement. Si, en revanche, vous tournez encore avec un CPU d’il y a cinq ou six ans, et que vous n’envisagez pas de changer de plateforme, mieux vaut attendre qu’Intel confirme avoir corrigé le problème. L’idéal serait de surveiller les mises à jour des pilotes et les retours d’autres utilisateurs dans la même configuration que la vôtre.