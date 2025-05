Revenons d'abord sur le problème mis en lumière par les témoignages d'usagers de plus en plus nombreux, sur la plateforme Reddit notamment.

Le Ryzen 7 9800X3D est lancé début novembre par AMD quelques mois après la commercialisation des premiers Ryzen 9000 et il n'a pas fallu attendre beaucoup de temps pour voir apparaître les premiers commentaires négatifs. Cependant, c'est surtout en début d'année que les retours inquiets se sont multipliés sur la plateforme Reddit notamment.

De plus en plus de joueurs faisaient alors état d'odeurs de brûlé, de plantages à répétition et, dans les cas les plus extrêmes, de pannes pures et simples de la puce AMD. Des pannes immédiatement contestées par ASRock qui a d'ailleurs reçu le soutien d'AMD : il aurait suffit de nettoyer les broches du socket pour que tous les problèmes soient résolus… Une défense bien fragile.

Dans un second temps et alors que les témoignages se multipliaient avec plus de 100 cas sur des processeurs Ryzen 7 9800X3D et une dizaine sur des puces plus classiques (non-X3D), ASRock a toutefois publié une mise à jour de BIOS afin de revenir sur de supposés soucis de compatibilité processeur/mémoire vive.