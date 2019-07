AMD Ryzen 3ème génération : tout ce que vous devez savoir en quelques lignes

Akura Yochi / Shutterstock

Ryzen 3 : quand AMD vient chasser sur les terres d'Intel

Le Ryzen 9 3900X, équipé de 12 cores et 24 threads, pour des fréquences comprises entre 3,8, 105 Watts de TDP et 4,6 GHz et 70 Mo de cache (L2 + L3). Il est disponible au tarif recommandé de 499 dollars et se trouve déjà en rupture de stock chez plusieurs e-marchands français. Son prix y atteignait le seuil des 580 euros .

. Le Ryzen 7 3800X, pourvu cette fois de 8 cores et 16 threads et de fréquences comprises entre 3,9 et 4,5 GHz. On passe ici à « seulement » 36 Mo de cache (à nouveau L2 + L3), mais toujours 105 Watts de TDP pour un prix calé à 399 dollars (environ 470 euros en France).

en France). Le Ryzen 7 3700X, on y retrouve 8 cores et 16 threads, cette fois avec des fréquences un peu plus basses, comprises entre 3,6 et 4,4 GHz pour un total de 36 Mo de mémoire cache, un TDP calé à 65 Watts et 329 dollars sur l'étiquette (environ 390 euros en France).

en France). Le Ryzen 5 3600X, nous descendons en gamme pour une puce équipée de 6 cores et 12 threads, cadencée entre 3,8 et 4,4 GHz, dotée de 95 Watts de TDP et 35 Mo de cache L2 + L3. Son prix, plus abordable, est fixé à 249 dollars par AMD (environ 300 euros en France).

en France). Le Ryzen 5 3600, Petit Poucet de la famille des Ryzen 7 nm, il embarque 6 cores et 12 threads pour des fréquences de 3,6 GHz de base et 4,2 GHz en boost et à nouveau 35 Mo de cache L2 + L3. Le TDP est ici fixé à 65 Watts. Son tarif recommandé se situe à 199 dollars (contre près de 240 euros en France).

Ryzen 3 « Picasso » : Ryzen une nouvelle fois marié aux solutions Radeon

Le Ryzen 5 3400G, pourvu de 4 cores et 8 threads pour 65 Watts de TDP. Les fréquences restent ici relativement élevées avec 3,7 GHz de base et 4,2 GHz en boost et tout juste 6 Mo de cache. On hérite par contre d'une partie graphique Radeon RX Vega 11 cadencée à 1400 MHz. Le prix est annoncé à 149 dollars par AMD (près de 180 euros en France)

en France) Le Ryzen 3 3200G se destine aux amateurs de machine à prix réduit, mais aux performances correctes. On se limite cette fois à 4 cores et 4 threads pour à nouveau 65 Watts de TDP et 7 Mo de cache mémoire. Les fréquences sont comprises entre 3,6 et 4 GHz. Ryzen « G » oblige, nous voici en compagnie d'un iGPU Radeon Vega 8 cadencé à 1250 MHz.

Source : Communiqué AMD

Après des mois de rumeurs, des semaines d'attentes, lessont enfin disponibles sur le marché. Capables d'égaler, et dans certains cas de surpasser, les CPUs d'Intel proposés à tarif équivalent ou légèrement supérieur, les nouvelles puces d'se déclinent cette année en deux sous-familles : les processeurs, profitant de la nouvelle architecture(7 nm) d'AMD ; et les, équipés de solutions Radeon Graphics mais propulsés cette fois par l'architecture(12 nm), utilisée sur les CPUs Ryzen d'ancienne génération.profite du lancement de ces nouveaux processeurs pour revenir sur leurs fiches techniques détaillées et leurs prix recommandés (exprimés uniquement en dollars : AMD ne s'embarrasse pas de communiquer les tarifs de ces processeurs en euros, expliquant préférer faire appel à la bonne intelligence des revendeurs). Cette année, le line-up Ryzen des rouges comprend donc :D'autres références sont à venir, dont le massif Ryzen 9 3950X (16 cores / 32 threads, 3,5 / 4,7 GHz, 72 Mo de cache et 105 Watts de TDP). Il est attendu en septembre prochain, et son tarif n'a pas encore été dévoilé.Comme avec les processeurs Ryzen de seconde génération, AMD propose une lignée « G », équipée d'une architecture plus ancienne, mais proposée à deset. Nous retrouvons cette année deux références appartenant à cette gamme dans la gamme.