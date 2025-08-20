Un petit nouveau semble devoir compléter la gamme – déjà riche – de CPU Ryzen 9000 lancée par AMD. Un petit nouveau dépourvu de cache 3D comme de solution graphique intégrée… à tout petit prix ?
Déjà riche de huit puces, la gamme de processeurs Ryzen 9000 marque l'entrée de la microarchitecture Zen 5 dans notre quotidien. Les tarifs sont moins élevés que ceux de la génération précédente, mais ils restent trop élevés pour bien des usagers. C'est sans doute le sens de cette rumeur d'un Ryzen 5 9500F.
Bis repetita placent ?
À la manière de ce qui avait été fait sur la génération des Ryzen 7000, AMD semble bien avoir dans l'idée de lancer un Ryzen 5 9500F dépourvu de plusieurs fonctionnalités afin de garder un prix le plus bas possible.
En ce sens, ce Ryzen 5 9500F n'est évidemment pas sans rappeler la sortie du Ryzen 5 7500F. Ce dernier était alors une espèce de copie des puces Ryzen 7600 en conservant le nombre de cœurs, la quantité de mémoire cache ou le TDP. Seule la fréquence de fonctionnement était légèrement abaissée… ah, et le prix aussi puisque AMD faisait une croix sur la solution graphique intégrée pour aboutir à une puce presque un tiers moins onéreuse.
Tout porte donc à croire qu'AMD nous rejoue très bientôt la même partition avec, cette fois, une puce de génération 9000 ou Granite Ridge pour les amateurs de noms de code. Une information qui n'a pas encore été confirmée par la principale intéressée, mais qui ne semble guère devoir faire de doute.
Le plus simple, le moins cher des Ryzen 9000 ?
En effet, en plus de parfaitement faire sens avec ce qui avait été réalisé sur la précédente génération, la sortie d'un Ryzen 5 9500F est soulignée par une entrée dans les bases de données de Geekbench.
L'outil de mesure des performances est un habitué de ces fuites et dans le cas du Ryzen 5 9500F, cela nous permet d'avoir confirmation des spécifications techniques de la puce. On parle donc bien d'un processeur 6 cœurs/12 threads, comme les Ryzen 9600 ainsi que d'un cache combiné de 38 Mo et d'un TDP de 65 watts… là encore, comme sur les Ryzen 9600.
Parmi les changements, on note la réduction de la fréquence de fonctionnement qui passe à 5 GHz sur le Ryzen 5 9500F alors qu'elle est de 5,4 GHz sur le Ryzen 5 9600X et de 5,2 GHz sur le Ryzen 5 9600 dont on attend toujours la date de lancement. Plus important, comme sur la génération précédente, la présence de la lettre F dans le nom du processeur souligne l'absence de solution graphique intégrée ou iGPU, afin de réduire son prix.
Bien sûr, il n'est pas non plus question de 3D-Vertical Cache, comme sur les modèles X3D, qui aurait renchérit le modèle. La triple question qui se pose aujourd'hui concerne donc le prix de ce futur processeur, mais aussi sa date de commercialisation et son niveau de performances. Une chose est en tout cas certaine, il va faire baisser le ticket d'entrée Zen 5 à la plateforme AM5.