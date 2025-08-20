À la manière de ce qui avait été fait sur la génération des Ryzen 7000, AMD semble bien avoir dans l'idée de lancer un Ryzen 5 9500F dépourvu de plusieurs fonctionnalités afin de garder un prix le plus bas possible.

En ce sens, ce Ryzen 5 9500F n'est évidemment pas sans rappeler la sortie du Ryzen 5 7500F. Ce dernier était alors une espèce de copie des puces Ryzen 7600 en conservant le nombre de cœurs, la quantité de mémoire cache ou le TDP. Seule la fréquence de fonctionnement était légèrement abaissée… ah, et le prix aussi puisque AMD faisait une croix sur la solution graphique intégrée pour aboutir à une puce presque un tiers moins onéreuse.