Intel : pas de processeur en 10 nm avant 2022, le 14 nm encore au programme pour deux ans

Un seul processeur Intel gravé en 10 nm

Et si Intel laissait finalement tomber le 10 nm ?

Lancé en 2015, avec la génération Skylake, la gravure enn'en finit plus de vivoter chez, quitte à forcer le fondeur à multiplier les « + » pour convaincre le chaland que sa technologie continue bien d'évoluer. Dans les faits, Intel multiplie surtout les cores et hausse les fréquences de ses processeurs pour les maintenir à jour. Une stratégie adoptée par AMD il y a quelques années, mais qui affiche rapidement ses limites, notamment en termes de consommation.Pour l'heure,a pu voir le jour chez Intel : le Core i3-9121U , rappelle Cowcotland. Il s'agit d'une puce basse consommation (15 Watts de TDP) limitée à deux cores et 4 threads. Rien de particulièrement ébouriffant donc, mais les présentations successives des designs Sunny Cove et Foveros laissaient entendre qu'Intel s'en tiendrait dorénavant à son planning pour lancer sous peu des gammes gravées en 10 nm. Si l'on en croit les documents publiés par TweakTown, il n'en est rien.D'après les feuilles de route dénichées par le site spécialisé,pendant encore deux ans, tandis que le 10 nm n'arriverait pas avant 2021, voire 2022... Si tant est qu'il arrive tout court.Et pour cause, à force de repousser le lancement effectif de puces 10 nm, Intel pourrait finir par passer carrément à la vitesse supérieure pour comme AMD . Une hypothèse que l'on avait perdue de vue ces derniers mois, alors que le fondeur semblait sur le point d'engager pour de vrai les hostilités avec le 10 nm, mais qui resurgit à la vue des tableaux partagés par TweakTown.Reste toutefois que le 10 nm représente un investissement massif pour Intel, qui aura peut-être des scrupules à passer directement sur un procédé différent sans l'avoir amorti un minimum au préalable... Qui vivra verra.