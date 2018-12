Intel dévoile enfin ses coeurs Sunny Cove gravés en 10 nm

Sunny Cove : des coeurs au cache bien plus généreux

Un iGPU dépassant enfin le TéraFLOPS



La feuille de route des CPU communiquée par Intel. © Intel

Source : Intel

Il aura donc fallu près de trois ans àpour trouver la sortie du long désert qu'il traversait en matière de finesse de gravure. Du moins, pour ce qui est des. En effet, Ice Lake-U se veut être le remplaçant des actuels Coffee Lake-U.Les CPU Cannon Lake, des puces gravées en 10 nm et destinées au marchédemeurent, eux, toujours aux abonnés absents.La principale nouveauté apportée par Intel grâce à son nouveau procédé de gravure est la largeur des caches par coeur. Dans, le cache L1 sera 50% plus grand que sur les processeurs Skylake. Un gain d'espace qui permettra aux coeurs d'exécuter davantage de calculs en parallèle.L'intelligence artificielle est également une préoccupation majeure pour le fondeur américain, qui annonce queest compatible avec le jeu d'instruction AVX-512, permettant notamment les calculs propres aux réseaux neuronaux et au deep learning. Du reste, les performances classiques seront également remises à niveau. Pour preuve, une démonstration d'encodage sous 7-Zip avec l'algorithme de chiffrement AES-256 s'est. Précisons toutefois qu'il s'agissait là d'une version 7-Zip recompilée pour mieux accompagner Sunny Cove dans ses calculs.Du reste,. En faisant passer l'espace d'adressage de la mémoire de 48 à 57 bits, les coeurs nouvelle génération présentés par Intel pourront supporter jusqu'àAutre nouveauté notable : le chipset intégré aux futurs processeurs représentera un véritable bond en avant pour Intel. « Gen11 » sera ainsi deux fois plus performant que « Gen9 » actuellement embarqué sur les processeurs Skylake.Concrètement, Intel annonce que son nouvel iGPU franchira enfin le cap du TéraFLOPS. Le montant exact reste inconnu, mais permettra à coup sûr au fondeur de rattraper son retard face à AMD qui, sur ses Ryzen 7 2700U par exemple, bénéficie déjà d'une puissance moyenne de 1,7 TéraFLOPS grâce à Vega 10.Des avancées néanmoins majeures pour Intel, qui avance que le jeu devrait se révéler bien plus praticable sur les ordinateurs portables dépourvus de carte graphique dédiée. En outre,par rapport à la génération actuelle.D'après la feuille de route communiquée par Intel, ces coeurs Sunny Cove intégreront les processeurs Ice Lake-U au cours du deuxième semestre 2019. Le fondeur a d'ores et déjà annoncé que des révisions de ces coeurs étaient programmées pour 2020 (Willow Core) et 2021 (Golden Core), lesquelles apporteront notamment des fonctionnalités de sécurité ou encore des optimisations diverses.