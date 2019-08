Les prochains processeurs Intel Core, les Comet Lake-S, nécessiteraient un nouveau socket

Jusqu'à 135 Watts de TDP

Comet Lake-S : une génération qui ne changerait pas la donne

Source : TechPowerUp

Prévus pour le premier trimestre 2020, les processeursd'Intel doivent remplacer l'offre desktop actuelle du fondeur avant la généralisation des solutions 10 nm, attendues de (très) longue date. Gravées une nouvelle fois selon le protocole de gravure en 14 nm, désormais très affiné car employé par Intel depuis 2014 et la génération Broadwell, ces prochaines puces de bureau seront pourvues d'un maximum deselon de récentes rumeurs.D'après, cette hausse des cores impliquera une consommation revue, elle aussi, à la hausse, pour une enveloppe thermique estimée à 135 Watts pour les. Pour répondre à cette demande énergétique,préparerait: LGA 1200, disposant de neuf pins supplémentaire face à l'actuel socket LGA 1151.On apprend en outre, et sans grande surprise, que de nouveaux chipsets seraient aussi prévus pour accompagner ces futurs processeurs de bureau. Suivant la nomenclature usitée par Intel jusqu'à présent, nous aurions donc affaire àsur les cartes mères Intel haut de gamme, à venir en 2020.Selon toute vraisemblance, la génération Comet Lake-S arrive avant tout sur le marché pour. Cette dernière génération en 14 nm ne devrait donc pas apporter de véritables avancées technologiques et pourrait notamment rester campée sur les mêmes 16 lignes PCIe 3.0 que l'actuelle offrePour rappel, les nouveaux processeurs Ryzen d'AMD se parent de leur côté de lignes PCIe 4.0 exploitées, notamment, par les cartes mères X570 des rouges.