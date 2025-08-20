Les derniers chiffres de parts de marché sur le segment mobile x86 ont montré qu'Intel conserve une belle position sur ce secteur. Sans doute la sortie des très bons modèles de puces Core Ultra y est pour quelque chose.

Intel cherche d'ailleurs à capitaliser sur la bonne réputation de sa gamme auprès des clients potentiels en déployant une nouvelle option qui, pour comprendre sa portée, nécessite quelques explications. Il faut effectivement savoir que sur une grande partie des puces pour ordinateurs portables, CPU et GPU sont intégrés au même composant. On parle d'ailleurs d'iGPU avec « i » pour intégré.

De fait, c'est la mémoire vive du système qui se charge d'alimenter tout ce petit monde et c'est pour cela que cette RAM est dite « partagée » et il est parfois possible de modifier le réglage d'allocation de la RAM au GPU avec, le plus souvent, un maximum de 10 %, 15 % ou peut-être 20 % de la capacité totale de la mémoire du système. C'est là qu'Intel intervient.