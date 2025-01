Intel veut apporter sa pierre à l'édifice. Alors que Dell et ASUS ont déjà, au moins dans une certaine mesure (on se souvient par exemple du Concept Luna dévoilé par Dell en 2022), emboîté le pas de quelques pionniers sur les terrains de la réparabilité et de l'évolutivité, Intel dégainait il y a quelques jours de nouvelles recommandations en la matière.

Vouées aux partenaires de la firme, aux constructeurs de PC portables et de mini-PC, ces « guidelines » regroupent en l'occurrence des designs et concepts modulaires suggérés poliment par Intel pour la conception de futurs appareils.